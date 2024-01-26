«Молдовагаз» просит НАРЭ пересмотреть тариф на газ в сторону понижения

️Если тарифы будут применяться с 1 марта 2024 года, то в точках выхода из газораспределительных сетей высокого давления они составят 9 927 леев за тысячу кубометров, со снижением на 27,4%, среднего давления — 11 003 лея за на тысячу кубометров или на 23,5% меньше, а в сетях низкого давления — 14671 лей за тысячу кубометров, при снижении на 12,3%.