«Молдовагаз» просит НАРЭ пересмотреть тариф на газ в сторону понижения

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik.Запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) на пересмотр тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году направило АО «Молдовагаз», сообщили в компании.
«Согласно проекту расчета, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается уменьшить до 13 347 леев за тысячу кубометров, или на 12,5%», — говорится в сообщении пресс-службы.
В качестве оснований для пересмотра тарифов в компании назвали «существенное снижение закупочных цен на природный газ на голландском споте TTF», а также значительное уменьшение тарифных отклонений за 2023 год.
В АО «Молдовагаз» также разработали несколько сценариев применения тарифов — в зависимости от даты их вступления в силу.
️Если тарифы будут применяться с 1 марта 2024 года, то в точках выхода из газораспределительных сетей высокого давления они составят 9 927 леев за тысячу кубометров, со снижением на 27,4%, среднего давления — 11 003 лея за на тысячу кубометров или на 23,5% меньше, а в сетях низкого давления — 14671 лей за тысячу кубометров, при снижении на 12,3%.
️Если тарифы вступят в силу 1 апреля 2024 года, цена при высоком давлении составит 9 121 лей за тысячу кубометров (-33,3%), при среднем давлении — 10 171 лей за тысячу кубометров (-29,3%), при низком давлении — 13720 леев за тысячу кубометров (-18%).
Третий вариант предполагает применение новых тарифов с 1 мая 2024 года. При этом, по расчетам, в сетях высокого давления они должны составлять 8512 леев за тысячу кубометров (-37,7%), среднего давления — 9547 леев за тысячу кубометров (-37,7%), среднего давления — 9547 леев за тысячу кубометров. тысяча кубометров (-33,6%), а низкого давления — 13 025 леев за тысячу кубометров (-22,1%).
В компании уточнили, что эти сценарии разработаны с учетом того, что по законодательству у НАРЭ в распоряжении 90 дней на рассмотрение и утверждение новых тарифов, и в этот период накапливаются тарифные отклонения, подлежащие возмещению потребителю.
Проект тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году сформирован в строгом соответствии с законодательством, и позволит покрыть стоимость закупки газа, что обеспечит выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком, также отметили в пресс-службе АО «Молдовагаз».