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Кубанский магнат Сергей Галицкий стал владельцем рекламного бизнеса в Краснодаре

Ранее рекламная компания принадлежала его супруге.
Кубанский магнат Сергей Галицкий стал владельцем рекламного бизнеса в Краснодаре
Источник: Пресс-служба ФК "Краснодар"

Кубанский предприниматель, миллиардер и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий стал владельцем рекламного агентства «Арт Сайд». Компания была учреждена в 2013 году и принадлежала Виктории Галицкой.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году рекламное агентство заработало 173,8 млн рублей, чистый убыток компании составил 3 млн рублей. Как сообщает «Ъ-Кубань» (18+) «Арт Сайт» делает на заказ вывески и рекламные конструкции, занимается оборудованием выставочных стендов, предоставляет услуги дизайнера.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в январе 2024 года стало известно, что Армавирская масложировая компания ООО Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг», учредителем которой является бизнесмен Сергей Галицкий, стала собственником маслозавода в Кропоткине.

экономика