Больше всего новостроек в Ташкенте покупают жители Самарканда и Ферганской долины. Обзор

Недвижимость столицы
Согласно трендам столичного рынка недвижимости эконом-класс теряет популярность, люди хотят жить лучше и в более комфортных условиях, готовы чуть дольше копить, уйти в рассрочку, но все же качественно улучшить свой уровень жизни.
По данным опроса застройщиков и риэлторов, 50−60% покупателей предпочитают жилье класса «Комфорт», 30−40% покупают квартиры в сегменте «Бизнес» и 10% — «Премиум».
С другой стороны, чтобы построить дом, застройщику требуется сравнительно одинаковый объем капитальных работ, как для эконом, комфорт или бизнес-класса. Следовательно, для застройщика вариант со строительством жилья категории «Комфорт» более выгоден, чем условно другие.
Как следует из обзора компании, на сегодняшний день на этапе строительства или ввода в эксплуатацию находится только два жилых объекта класса «Эконом», 73 дома категории «Комфорт», по 25 и 23 объекта приходятся на сегменты «Бизнес» и «Премиум» соответственно.
Таким образом, в Ташкенте строится преимущественно жилье в категории «Комфорт», на проекты этого типа приходится 59%. Однако исследователи отмечают, что существенная часть этих проектов по своим характеристикам может быть отнесена к классу «Эконом».
Кто покупает
Основными покупателями жилья в столице являются жители Узбекистана. При этом больше всех квартиры в Ташкенте приобретают жители Самарканда и городов Ферганской долины, на них приходится приблизительно 20−50% всех продаж жилья. Доля иностранцев среди покупателей жилья в столице составляет 2−5%, причем большинство из них — выходцы из Узбекистана.
Исследователи рынка отмечают, что число сделок, связанных с недвижимостью, ежегодно увеличивается на 5%. Это объясняется ростом количества проектов и положительной макроэкономической ситуацией.
Доллары или сумы
Доллары для оплаты используют от 20% до 50% респондентов. От 30% до 40% опрошенных предпочитают сумовую оплату. С рассрочкой оплаты проводятся до 20% сделок, а ипотекой пользуются до 5% респондентов.
При этом аналитики прогнозируют в Узбекистане ускорение роста ипотечного кредитования, обусловленное удовлетворением накопившегося спроса на комфортное жилье. В 2022 году объем ипотечных портфелей в коммерческих банках вырос на 46,9% по сравнению с 2021 годом и достиг отметки в 14,4 триллиона сумов.
Сезоны продаж
В Ташкенте наблюдается повышенный спрос на квартиры в новостройках в следующие периоды: с сентября по ноябрь, в январе-феврале и в марте-июне, что связано с увеличением деловой активности населения. Наибольший спад спроса приходится на июнь-июль во время сезона отпусков местных жителей при высоких средних температурах воздуха.
Еще одна особенность — на рынке наблюдается приверженность к бренду, однако команда отдела продаж также играет важную роль. Часто клиент обращается не к бренду, а к своему персональному менеджеру.
Справка. Комфорт-класс — это продуманные планировки, качественные стройматериалы, закрытая (часто) и облагороженная придомовая территория, свой ЖЭК и котельная. У такого жилья хорошая развитая социальная инфраструктура, а дома возводятся по типовым планам, есть гостевые парковки во дворе или за домом.
Напомним, что ранее компания Commonwealth Partnership представила рекомендации по развитию Ташкента и информацию о том, как российские и международные инвесторы присматриваются к покупке базаров в Узбекистане.