Больше всего новостроек в Ташкенте покупают жители Самарканда и Ферганской долины. Обзор

В Ташкенте наблюдается повышенный спрос на квартиры в новостройках в следующие периоды: с сентября по ноябрь, в январе-феврале и в марте-июне, что связано с увеличением деловой активности населения. Наибольший спад спроса приходится на июнь-июль во время сезона отпусков местных жителей при высоких средних температурах воздуха.