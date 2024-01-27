Последствия землетрясений: спрос на квартиры в высотках упал в Алматы

«Мы жили на 14-м этаже. Брали квартиру из-за хорошего вида, чтобы обзор на горы был и на город. Бежали мы оттуда шесть минут, ориентировочно. Если бы землетрясение было мощнее, может, даже не успели бы выбежать. Поэтому переехали в квартиру пониже. Сейчас третий этаж».