Нацбанк Беларуси обеспокоен ухудшением положения в реальном секторе

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Убыточные организации в Беларуси продолжают уходить в минус, говорится в опубликованном докладе зампредседателя правления Нацбанка Дмитрия Калечица.
Зампред констатирует, что у таких предприятий растет чистый убыток.
«Опасения вызывает некоторое ухудшение финансового положения предприятий реального сектора экономики. Снизилась прибыль как в реальном, так и в номинальном выражении», — отметил Калечиц.
Он обратил внимание и на снижение рентабельности продаж и продукции в целом по реальному сектору. Кроме того, представитель Нацбанка указал на слишком большой объем кредитования предприятий с господдержкой. В 2020 — 2023 годах такое кредитование составило от 3 до 4,5% к ВВП страны.
«Потенциальный навес, вызванный наличием обязательств, с обслуживанием которых не справляются имеющие их госпредприятия, на начало 2023 года составлял около 11,4% к ВВП», — отмечается в докладе.
В кредитном портфеле юрлиц, как считает Калечиц, пока еще немало рисков. Причина — недостаточные эффективность и рентабельность значимого числа нефинансовых организаций.
«Здесь доля необслуживаемых активов составила 8,3%, увеличившись на 1,1% за 2023 год», — отметил зампред.