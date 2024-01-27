Нацбанк Беларуси обеспокоен ухудшением положения в реальном секторе

Он обратил внимание и на снижение рентабельности продаж и продукции в целом по реальному сектору. Кроме того, представитель Нацбанка указал на слишком большой объем кредитования предприятий с господдержкой. В 2020 — 2023 годах такое кредитование составило от 3 до 4,5% к ВВП страны.