Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

«Последние несколько лет экономика Москвы функционирует в условиях, близких к экстремальным. Но, несмотря на это, город динамично развивается, запускаются новые высокотехнологичные предприятия и создаются новые рабочие места. И это никакое не чудо, а результат систематической и комплексной поддержки промышленности, в том числе в рамках реализации национального проекта “Производительность труда”», — написал мэр Москвы.