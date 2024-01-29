Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

В 2023 году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылось 35 производств. Это на 30 процентов больше, чем в 2022-м, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
«Последние несколько лет экономика Москвы функционирует в условиях, близких к экстремальным. Но, несмотря на это, город динамично развивается, запускаются новые высокотехнологичные предприятия и создаются новые рабочие места. И это никакое не чудо, а результат систематической и комплексной поддержки промышленности, в том числе в рамках реализации национального проекта “Производительность труда”», — написал мэр Москвы.
Общее количество производственных площадок в ОЭЗ превысило 200, там создано более 16,3 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Новые предприятия нацелены на импортозамещение и выпуск продукции, не имеющей отечественных аналогов.
Индустриальный парк «Руднево»
Площадка ОЭЗ в Рудневе стала лидером по количеству новых производственных объектов. В начале июля 2023 года компания «Нюкон Энерджи» открыла предприятие по изготовлению конденсаторов. Это оборудование используется в светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых устройствах, а также для компенсации реактивной мощности.
За счет применения специальных материалов изделия компаниии имеют высокую влаго- и вибростойкость, теплоотдачу, повышенное пробивное напряжение. В ближайшее время на предприятии планируют наладить выпуск электронных компонентов, необходимых для развития зеленых технологий — производства электромобилей, солнечной и ветроэнергетики.
В августе в рамках офсетного контракта с городом открылся завод по изготовлению абсорбирующего белья медицинского назначения компании «ВИП Камилла». Предприятие уже вышло на полную производственную мощность, выпустило 10 миллионов единиц продукции и наладило ее поставки для нужд города. Стоимость изделий в розницу ниже в 1,5 раза по сравнению с импортными аналогами.
«Компания BFS запустила в “Рудневе” современное производство банкоматов, работающих на базе отечественных микропроцессоров “Эльбрус”. Большая часть операций на предприятии автоматизирована. К примеру, сваркой занимается робот, также используются 3D-печать и прототипирование пластиковых деталей банкомата», — отметил Сергей Собянин.
Завод способен изготавливать около 15 тысяч банкоматов в год, при необходимости этот объем может быть увеличен вдвое.
Кроме того, на площадке «Руднево» разместился Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Его открыли в 2023 году по поручению президента России. Уже семь предприятий объединения разрабатывают и производят соответствующую продукцию. Среди них компания «Аэромакс», которая выпускает авиационные системы вертолетного типа для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях.
Недавно компания представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем. Аппарат способен переносить груз до 300 килограммов с максимальной скоростью до 200 километров в час.
Площадка «Алабушево»
На площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушеве формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. Сегодня в него входит восемь предприятий, выпускающих жизненно необходимые и важнейшие лекарства.
В 2023-м здесь открыли первую производственную линию по выпуску твердых лекарственных форм на заводе «Велфарм-М». В ближайшие годы на предприятии планируют начать изготовление препаратов для лечения рассеянного склероза, болезней дыхательных путей, кардиологических и других заболеваний — всего более 300 наименований.
В августе прошлого года открылся фармацевтический завод «Р-Опра», изготавливающий современные лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний. В год предприятие может выпускать до 270 миллионов упаковок препаратов.
Площадка «Микрон»
В декабре 2023-го на площадке «Микрон» запустили линию по корпусированию микросхем для столичной транспортной карты «Тройка».
«Теперь это полностью отечественный продукт, а технология может применяться для изготовления и любых других документов с вшитыми электронными носителями информации, например социальной карты москвича или загранпаспортов», — подчеркнул Сергей Собянин.
Уже в этом году предприятие планирует начать выпуск транспортных карт с чипом нового поколения. Они имеют повышенную степень безопасности, а срок их службы увеличен до 10 лет.
Площадка «Печатники»
На площадке ОЭЗ в Печатниках открылось высокотехнологичное производство лазеров и лазерного оборудования компании «Лассард». В товарной линейке предприятия — свыше 200 единиц продукции, за год ассортимент расширился на четыре модели.
Производитель медицинской техники «ТЗМОИ» в минувшем году открыл цех металлообработки и роботизированной сварки. Благодаря этому он сможет выпускать на четверть больше паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. Кроме того, на треть увеличится количество высокотехнологичных рабочих мест, здесь смогут трудиться до 120 москвичей. Мощности предприятия позволяют выпускать более 1,5 тысячи единиц медицинской техники в год.