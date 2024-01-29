Новый порог НДС в Казахстане: что нужно знать

Если оборот предпринимателя превысит 20 000 МРП — 73 840 000 тенге (месячный расчетный показатель в 2024 г −3 692 тенге), то возникает обязанность регистрации на НДС и оплаты дополнительно 12% налога.
Данный вопрос в 2023 году для предпринимателей на упрощенке был на пике актуальности и вызвал большой резонанс. Однако существует возможность увеличить порог превышения НДС.
Каким образом?
Применить трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС), состоящую из контрольно-кассовой машины, с функцией фиксации и передачи данных, устройства для приема безналичных платежей, а также возможностью автоматизировано управлять бизнесом и формировать налоговую отчетность. Где порог НДС составляет 124 184 МРП или 458 487 328 тенге. Воспользоваться специальным налоговым режимом розничного налога, что дает возможность не быть плательщиком НДС при обороте до 2,2 млрд тенге и штате работников до 200 человек, с уплатой налога 4% при продаже физлицам, 8% — сделках с юрлицами, за минусом фонда оплаты труда.
Местные представительные органы имеют право понижать размер ставки налога не более чем на 50 процентов с 4% до 2%, решение может быть принято с 1 января 2024 года до 31 марта 2024 года.
Предприниматель, желающий перейти на режим розничного налога, может представить налоговое уведомление в органы госдоходов по месту нахождения деятельности, при этом ведя предпринимательскую деятельность в разных населенных пунктах.
В настоящее время перечень видов деятельности расширен в два раза — от 190 до 364 видов деятельности. А это такие виды деятельности, как розничная торговля, деятельность ресторанов и общепита, образование в области спорта и отдыха, культуры, издательская деятельность, организация конференций и торговых выставок, услуг по ремонту, аренде строительных машин