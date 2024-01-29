Новый порог НДС в Казахстане: что нужно знать

Применить трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС), состоящую из контрольно-кассовой машины, с функцией фиксации и передачи данных, устройства для приема безналичных платежей, а также возможностью автоматизировано управлять бизнесом и формировать налоговую отчетность. Где порог НДС составляет 124 184 МРП или 458 487 328 тенге. Воспользоваться специальным налоговым режимом розничного налога, что дает возможность не быть плательщиком НДС при обороте до 2,2 млрд тенге и штате работников до 200 человек, с уплатой налога 4% при продаже физлицам, 8% — сделках с юрлицами, за минусом фонда оплаты труда.