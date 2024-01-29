Для насыщения маршрутов мэр Омска Шелест планирует вводить частный транспорт

— На сегодня от слаженного контакта этого подразделения с диспетчерскими пунктами ПП № 8 и Электротранспорта зависит немало. Чтобы не стоять в ожидании на остановках, пассажирам важно понимать, какой интервал между рейсами на конкретных маршрутах. Для полноты картины планируем заводить в систему мониторинга все большее количество частных перевозчиков, тем более, что многие из них выражают такую готовность, — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.