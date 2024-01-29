Для насыщения маршрутов мэр Омска Шелест планирует вводить частный транспорт

Мэр Омска Сергей Шелест из-за частых жалоб горожан на недостаточное количество транспорта на общественных маршрутах посетил Центральную диспетчерскую службу Пассажирсервиса. Здесь со специалистами отрасли пассажирских перевозок был принят ряд ключевых решений по насыщению городских маршрутов дополнительным транспортом.
— На сегодня от слаженного контакта этого подразделения с диспетчерскими пунктами ПП № 8 и Электротранспорта зависит немало. Чтобы не стоять в ожидании на остановках, пассажирам важно понимать, какой интервал между рейсами на конкретных маршрутах. Для полноты картины планируем заводить в систему мониторинга все большее количество частных перевозчиков, тем более, что многие из них выражают такую готовность, — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Планируется, что в случае невыпуска достаточного количества машин в линию диспетчеры в режиме реального времени будут направлять информацию для корректной работы мобильных приложений, а пассажиры — уверенно планировать свои маршруты. Также градоначальник подчеркнул, что городские предприятия все еще испытывают кадровый дефицит.