Исполком Челнов назвал микрорайоны, застройка которых продолжится в 2024 году

«В ходе осуществления контроля за деятельностью застройщиков в 2023 году проведено 459 контрольно-надзорных и 267 профилактических мероприятий, выдано 24 предостережения. Работа в этой сфере направлена, прежде всего, на профилактику и предупреждение нарушений обязательных требований законодательства. Доля мероприятий с выявленными нарушениями составила 10,6%, что на 16,6% ниже по сравнению с 2022 годом», — отметил замруководителя.