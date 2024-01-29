Исполком Челнов назвал микрорайоны, застройка которых продолжится в 2024 году

Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Айрат Ганиев.
«Исполнительный комитет осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Напомню, что денежные средства участников долевого строительства размещаются только на специальных эскроу-счетах».
По его словам, продолжают застраиваться следующие жилые микрорайоны: компания «Домкор» застраивает ЖК «Дружный», «Вивальди», «Клевер», «Новые просторы»; «Талан» — ЖК «Притяжение», «Премьер-квартал на Набережной»; «Профит» — ЖК «Новое побережье», «Новый», «Компас», малоэтажный ЖК «Авиатор».
Помимо этого, «ЭкспоРегионЗакамье» продолжит застройку ЖК «Междуречье», «Автозаводец»; «Евростиль» — ЖК «Озеро», «Челны Сити»; «Комфортное жилье» — малоэтажный ЖК «Виноградный»; УКС «КамГЭС» — ЖК «Замелекесье»; «Свой дом» — ЖК «Гулливер»; «Арслан» — ЖК «КАМА»; «Прогресс Строй НЧ» — ЖК «Лазурный».
«В ходе осуществления контроля за деятельностью застройщиков в 2023 году проведено 459 контрольно-надзорных и 267 профилактических мероприятий, выдано 24 предостережения. Работа в этой сфере направлена, прежде всего, на профилактику и предупреждение нарушений обязательных требований законодательства. Доля мероприятий с выявленными нарушениями составила 10,6%, что на 16,6% ниже по сравнению с 2022 годом», — отметил замруководителя.
Айрат Ганиев уточнил, что в прошлом году в городе введено 318,8 тыс. квадратных метров жилья. Из них коммерческое жилье — 34 жилых дома на 5473 квартиры; 3 жилых дома (63/02, 63/03 и 63/14) — по программе «Социальная ипотека», по линии индивидуального жилищного строительства — 22,5 тыс. квадратных метров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Челнов ожидают рекордный ввод жилья в 2024 году.