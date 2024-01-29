Новые троллейбусы прибыли в Екатеринбург

Как уточнили в пресс-службе мэрии, доставляют троллейбусы тралами. После мытья машин специалисты доукомплектовывают их специальным оборудованием: проводят наладку всех систем, устанавливают камеры видеонаблюдения и валидаторов, подключают к навигации. После этого троллейбусы проходят обкатку — каждая машина должна пройти минимум 50 километров без замечаний.