Омичам показали, как идёт реконструкция бульвара Архитекторов

В ночь на 30 января на дороге начнётся демонтаж старой троллейбусной сети, а потом будут демонтированы и опоры контактной сети и освещения. В скором времени начнётся переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Часть работ выполнит подрядчик, а часть — ресурсоснабжающие организации.