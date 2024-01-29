Омичам показали, как идёт реконструкция бульвара Архитекторов

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как идёт реконструкция бульвара Архитекторов. Реконструкцию ведёт ООО «СтройТраст», специалисты работают в две смены, а всего на объекте трудятся 40 человек и 25 единиц техники.
На всём протяжении закрытого участка дороги срезан старый асфальт, производится выемка и перемещение грунта, идёт укладка ливневой канализации. На некоторых участках уже отсыпан песок, который станет основанием новой дороги.
В ночь на 30 января на дороге начнётся демонтаж старой троллейбусной сети, а потом будут демонтированы и опоры контактной сети и освещения. В скором времени начнётся переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Часть работ выполнит подрядчик, а часть — ресурсоснабжающие организации.
Отметим, что бульвар Архитекторов в ходе реконструкции будет расширен, появятся тротуары и велодорожки, будут оборудованы 15 остановок и 2 парковки. Прилегающую территорию благоустроят. Завершить первый этап реконструкции бульвара Архитекторов (от Волгоградской до Степанца) планируют к 5 декабря.