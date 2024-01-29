Минздрав проверит цены на медуслуги у частников

В качестве примера Александр Ходжаев привел ситуацию с ценами в стоматологии, когда их пришлось регулировать не только на ортопедические и зуботехнические услуги, но и на терапевтические, хирургические и ортодонтические. Ранее в ведомстве отметили, что нововведение помогло снизить цены в клиниках, где они были очень высокими, однако на более дешевые услуги стоимость немного выросла.