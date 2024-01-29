Переходим на картофель из Египта: Почему в Молдове популярный овощ резко дорожает

После небольшого и непродолжительного спада, в Молдове возобновился процесс повышения оптовых цен на картофель. Рост пока не слишком велик — в пределах 10−12%, передают специалисты EastFruit. По большому счету, цены вернулись в диапазон, наблюдавшийся в начале января 2024 года — 7−9 леев/кг ($0,39−0,50/кг). Разница лишь в том, что предложение местного картофеля низкого качества существенно сократилось, причем даже такая продукция немного подорожала.
Как ранее сообщал EastFruit, подорожание этого товара на молдавском рынке сдерживает импорт сравнительно недорогого белорусского картофеля. Однако из-за сложной и дорогой логистики поставки нерегулярны, поэтому цены на качественный картофель все-таки постепенно растут. Любопытно то, что именно за счет белорусских поставок средняя цена картофеля в Молдове все еще ниже, чем в Украине, которая импортирует картофель только из Польши. Но сложно судить, как долго будет сохраняться такой расклад. Запасы собственного картофеля в Молдове сокращаются очень быстро, поэтому не исключено, что в краткосрочной перспективе страна вернет себе первенство в рейтинге стран с самым дорогим картофелем в зоне ценового мониторинга EastFruit.
Рыночные операторы отмечают, что появилась информация о перспективе поставок на региональный рынок картофеля из Египта в начале февраля. Однако вряд ли этот товар будет дешевым. И можно не сомневаться, что, поступив в Республику Молдова из румынских портов, египетский картофель на молдавском рынке точно будет дорогим.