Переходим на картофель из Египта: Почему в Молдове популярный овощ резко дорожает

Как ранее сообщал EastFruit, подорожание этого товара на молдавском рынке сдерживает импорт сравнительно недорогого белорусского картофеля. Однако из-за сложной и дорогой логистики поставки нерегулярны, поэтому цены на качественный картофель все-таки постепенно растут. Любопытно то, что именно за счет белорусских поставок средняя цена картофеля в Молдове все еще ниже, чем в Украине, которая импортирует картофель только из Польши. Но сложно судить, как долго будет сохраняться такой расклад. Запасы собственного картофеля в Молдове сокращаются очень быстро, поэтому не исключено, что в краткосрочной перспективе страна вернет себе первенство в рейтинге стран с самым дорогим картофелем в зоне ценового мониторинга EastFruit.