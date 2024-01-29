Власти Минска предложили ограничить льготы многодетных по жилью

По этому указу работают несколько банков, но не все из них согласны выделять деньги на 100% суммы субсидии. Кроме того, если субсидия полностью покрывает кредит, как сказано выше, банки требуют находить поручителей. В таком случае поручитель должен отвечать таким же финансовым требованиям, как если бы льготник брал кредит без субсидии.