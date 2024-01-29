Власти Минска предложили ограничить льготы многодетных по жилью

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Минские власти предложили снимать многодетные семьи с учета нуждающихся в жилье при трехкратном отказе от вариантов долевого строительства в течение года, сообщила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.
«Правительством поручено Министерству жилищно-коммунального хозяйства учесть данное предложение при комплексной корректировке Жилищного кодекса», — цитирует Лукашевич БелТА.
Она напомнила, что такой принцип уже действует по жилищно-строительным кооперативам и по социальному жилью.
По словам Лукашевич, в прошлом году в столице более 1,2 тысячи многодетных семей были направлены на улучшение жилищных условий. По плану была тысяча семей, то есть показатель перевыполнен.
«Будем направлять многодетные семьи и далее. Очередь динамично уменьшается, полагаю, что динамика сохранится», — продолжила начальник управления.
Говоря о случаях отказа, Лукашевич отметила, что они, в том числе, были связаны с тем, что квартиру нужно было обязательно приобрести вместе с машиноместом. Из-за этого жилье становилось гораздо дороже. Весной 2023 года правительство решило эту проблему через постановление.
Одним из вариантов решения жилищного вопроса для многодетных семей в Беларуси остается долевое строительство по указу № 240. Схема предполагает субсидию от государства, которая в ряде случаев может погасить полностью и основной долг по жилищному кредиту, и проценты.
По этому указу работают несколько банков, но не все из них согласны выделять деньги на 100% суммы субсидии. Кроме того, если субсидия полностью покрывает кредит, как сказано выше, банки требуют находить поручителей. В таком случае поручитель должен отвечать таким же финансовым требованиям, как если бы льготник брал кредит без субсидии.