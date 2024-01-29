29 января, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. На заседании Высшего государственного совета принято решение о создании медиакомпании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.



Планируется, что в структуру медиакомпании войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде. Телерадиовещательная организация Союзного государства при этом будет ликвидирована.