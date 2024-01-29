Глава «Железной дороги Молдовы» Олег Тофилат подал в отставку

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Глава госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) Олег Тофилат подал в отставку, информацию официально подтвердили в ЖДМ.
Уточняется, что Тофилат подал заявление по собственному желанию, однако причина отставки не называется.
Олег Тофилат останется исполняющим обязанности главы ЖДМ, пока не будет назначен новый руководитель.
Предприятие сталкивается с финансовыми трудностями, обусловившими трехмесячную задолженность по выплате заработной платы.
ЖДМ не впервые сталкивается с проблемами финансирования. В конце 2020 года компания находилась на грани банкротства, а многие сотрудники не получали зарплату по полгода, из-за чего вынуждены были проводить акции протеста.