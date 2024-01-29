В Казахстане в феврале начнут продавать дешевые овощи из региональных стабфондов

АЛМАТЫ, 29 янв — Sputnik. Начать в феврале реализацию овощей из региональных стабфондов по доступным ценам поручил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Параллельно с этим для максимального охвата и насыщения внутреннего рынка овощами по доступным ценам в регионах стартуют ярмарки. С учетом того факта, что со второй половины апреля население начинает активно потреблять ранние овощи, преимущественно импортные, Центр развития торговой политики “QazTrade” уже сейчас проводит работу по ввозу данной продукции из Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.
Рекомендованный объем картофеля для обеспечения внутреннего рынка составляет 8,2 тыс. тонн (апрель-июнь), лука — 5 тыс. тонн, (май-июнь).
Также на совещании обсудили возможность установления минимальной оптовой цены на сахар.
«Учитывая разнополярность мнений по этому вопросу, Серик Жумангарин поручил провести совещание с участием представителей отраслевых ассоциаций, министерств сельского хозяйства, промышленности и других заинтересованных ведомств для выработки совместного решения», — отмечается в сообщении.
Представители Минторговли доложили о работе региональных комиссий. С начала года в областях выявлено 67 фактов превышения торговой надбавки. Наибольшее их число зафиксировано в Павлодарской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте, Алматы и Астане.