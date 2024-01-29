В Казахстане в феврале начнут продавать дешевые овощи из региональных стабфондов

«Параллельно с этим для максимального охвата и насыщения внутреннего рынка овощами по доступным ценам в регионах стартуют ярмарки. С учетом того факта, что со второй половины апреля население начинает активно потреблять ранние овощи, преимущественно импортные, Центр развития торговой политики “QazTrade” уже сейчас проводит работу по ввозу данной продукции из Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.