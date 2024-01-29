В Казахстане зафиксирован бум ввода ТРЦ

Как показывают данные Бюро национальной статистики АСПиР РК, новые ТРЦ выросли не только в площади, но и в числе. Уровень 2023 года — 28 единиц. Тогда как годом ранее было 19 единиц. Вместе с тем средняя площадь подобного торгового объекта за год увеличилась на 0,5 тысячи кв. м, до 6,2 тысячи кв. м.
Ввод ТРЦ затронул сразу 13 областей. В отдельно взятом Алматы за целый год это произошло лишь дважды. Тем не менее город обеспечил почти ⅔ введенной площади — 105,6 тысячи кв. м.
На общем фоне также выделяются Жамбылская и Кызылординская области. Однако не общей площадью новых ТРЦ, а их количеством — 13 единиц.
Фактическая стоимость ТРЦ, введенных в 2023 году, составила 44,4 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом рост оказался практически трехкратным (+28,2 млрд тенге).