В Казахстане зафиксирован бум ввода ТРЦ

По итогам 2023 года были введены в эксплуатацию ТРЦ общей площадью 174 тысячи кв. м. Это почти на 60%, или 64,8 тысячи кв. м, больше, чем годом ранее. В результате показатель оказался на максимуме за девять лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.