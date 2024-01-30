Импортозамещённый двигатель для SJ-100 успешно прошёл испытания

Исследования проводились как на взлетно-посадочных режимах полета, когда нагрузка на двигатель максимальна, так и в широком диапазоне обычного полета. Основной целью работ было уточнение аэродинамических характеристик на взлетно-посадочных режимах с гондолами нового отечественного двигателя. Ими в дальнейшем заменят российско-французские SaM146..