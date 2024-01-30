Импортозамещённый двигатель для SJ-100 успешно прошёл испытания

Согласно программе по импортозамещению основных агрегатов и систем нового самолета SJ-100, собираемого в Комсомольске-на-Амуре, активно задействован Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Ученые этого института завершили большой цикл исследований модели с полностью российскими двигателями ПД-8. Финальным этапом стали испытания в трансзвуковой аэродинамической трубе, где скорость воздушного потока превышает 1000 км/ч, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
Исследования проводились как на взлетно-посадочных режимах полета, когда нагрузка на двигатель максимальна, так и в широком диапазоне обычного полета. Основной целью работ было уточнение аэродинамических характеристик на взлетно-посадочных режимах с гондолами нового отечественного двигателя. Ими в дальнейшем заменят российско-французские SaM146..
— Прошедшие эксперименты завершили обширный цикл работ по исследованию аэродинамических характеристик SJ-100 с новым двигателем. В течение года эксперименты проходили в до- и трансзвуковых трубах ЦАГИ. Полученные данные используются конструкторским бюро при подготовке к летным испытаниям самолета с новым двигателем, — прокомментировал заместитель начальника отделения аэродинамики самолетов ЦАГИ, кандидат технических наук Иван Чернышев.
Напомним, до 2030 года для российских авиакомпаний планируется изготовить 142 самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре в филиале «Яковлев» Объединённой авиастроительной корпорации Ростеха.