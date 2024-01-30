Катастрофический дефицит лососей прогнозируют в Хабаровском крае

По словам рыбопромышленников, если новый закон будет принят, то добыча лососей окажется под угрозой. Прогнозируется скорое банкротство предприятий, которые ранее эффективно функционировали в регионе, а красная рыба станет премиальным продуктом на Дальнем Востоке. Данные проблемы могут коснуться и Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia.
Указанным проектом постановления обеспокоены промышленники сразу из нескольких регионов: помимо Хабаровского края, это Приморье, Сахалин, Камчатка, Магаданская область. Рыбопромышленники Хабаровского края уже подготовили обращение в адрес президента России, также была получена поддержка от депутатов законодательной думы региона.
Получается, что большая часть предприятий в регионе не смогут заплатить, поэтому они вынуждены будут полностью или частично отказаться от перезаключения договоров пользования рыболовным участком. А тот, согласно законодательству, после этого выставят на открытый аукцион.
— Главы субъектов, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока предложили альтернативный вариант внесения платы: 25% — разовый платеж при перезаключении договора, а оставшуюся часть 75% — предприятия будут вносить в течение 20 лет ежегодно равными долями. Это снизит разовую нагрузку на бизнес и позволит продолжить деятельность, — сообщается в обращении Сергея Рябченко.
Опасения промышленников разделили и в комитете рыбного хозяйства региона. Поэтому в ближайшее время депутаты Закдумы планируют направить обращение в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с просьбой пересмотреть предполагаемую систему выплат за пользование рыболовными участками.