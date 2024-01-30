Катастрофический дефицит лососей прогнозируют в Хабаровском крае

По словам рыбопромышленников, если новый закон будет принят, то добыча лососей окажется под угрозой. Прогнозируется скорое банкротство предприятий, которые ранее эффективно функционировали в регионе, а красная рыба станет премиальным продуктом на Дальнем Востоке. Данные проблемы могут коснуться и Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia.

Указанным проектом постановления обеспокоены промышленники сразу из нескольких регионов: помимо Хабаровского края, это Приморье, Сахалин, Камчатка, Магаданская область. Рыбопромышленники Хабаровского края уже подготовили обращение в адрес президента России, также была получена поддержка от депутатов законодательной думы региона.

Исходя из закона, предполагается, что за заключение договора эксплуатации рыболовного участка с предприятия будет взиматься сразу 100 процентов платы за весь предстоящий период аренды, то есть на 20 лет. Данная методика сбора уплаты устанавливается из ставок сбора за пользование биоресурсами. В итоге пользователь обязан платить сбор на десяток лет вперед. А будет ли улов результативным, это уже проблема рыбаков и рыбодобывающих предприятий.