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На улицах холодно, а в квартирах темно: Жители трех районов Кишинева, а также пригородов, во вторник, 30 января, останутся без света — публикуем адреса

Будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.

Premier Energy сообщает, что во вторник, 30 января, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.

Ботаника

13:00 — 17:00.

  • бульвар Дачия 2, 4, 4/1, 6, 6А, 8, 9,
  • ул. Христо Ботев 2, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5 /3А, 5/4, 7/1, 7/2, 9.

9:00 — 13:00.

  • ул. Христо Ботев 2.

9:00 — 17:00.

  • ул. Костюжень 1 Г, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/5А, 10, 12/5, 14,
  • ул. Гренобле 122−126, 126/2, 126/5, 126/15,
  • ул. Юбилейная 1−5, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1, 21−29, 24.

Буюканы

9:30 — 17:00.

  • ул. Бисеричий 7−19, 18−34,
  • переулок Бисеричий 2, 8, 3−29,
  • ул. Кодряну Георге 46−54, 59−89,
  • ул. Драгомирна 11−49, 63, 28−58, 68,
  • ул. Хумулешты 1−3,
  • ул. Скитулуй 1−21, 2−32.

Центр

9:00 — 16:00.

  • ул. Пушкина 64.

Кодру

9:00 — 17:00.

  • ул. Гохберг,
  • ул. Юбилейная,
  • ул. Михая Журавеля (частично).

9:20 — 17:20.

  • ул. Костюжень 5, 5А.

Гратиешты

9:15 — 17:00.

  • ул. Александру Плэмэдялэ,
  • ул. Чишмелелор,
  • ул. Константина Стере,
  • ул. Грибова,
  • ул. Иоанна Водэ,
  • ул. Ливезилор,
  • ул. митрополита Петру Мовилэ,
  • ул. Редюлуй,
  • ул. Вероники Микле,
  • ул. Владимира Маяковского,
  • переулок Владимира Маяковского,
  • ул. Штефана чел Маре (частично).

ЖКХ