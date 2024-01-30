На улицах холодно, а в квартирах темно: Жители трех районов Кишинева, а также пригородов, во вторник, 30 января, останутся без света — публикуем адреса

Premier Energy сообщает, что во вторник, 30 января, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
Ботаника
13:00 — 17:00.
- бульвар Дачия 2, 4, 4/1, 6, 6А, 8, 9,
- ул. Христо Ботев 2, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5 /3А, 5/4, 7/1, 7/2, 9.
9:00 — 13:00.
- ул. Христо Ботев 2.
9:00 — 17:00.
- ул. Костюжень 1 Г, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/5А, 10, 12/5, 14,
- ул. Гренобле 122−126, 126/2, 126/5, 126/15,
- ул. Юбилейная 1−5, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1, 21−29, 24.
Буюканы
9:30 — 17:00.
- ул. Бисеричий 7−19, 18−34,
- переулок Бисеричий 2, 8, 3−29,
- ул. Кодряну Георге 46−54, 59−89,
- ул. Драгомирна 11−49, 63, 28−58, 68,
- ул. Хумулешты 1−3,
- ул. Скитулуй 1−21, 2−32.
Центр
9:00 — 16:00.
- ул. Пушкина 64.
Кодру
9:00 — 17:00.
- ул. Гохберг,
- ул. Юбилейная,
- ул. Михая Журавеля (частично).
9:20 — 17:20.
- ул. Костюжень 5, 5А.
Гратиешты
9:15 — 17:00.
- ул. Александру Плэмэдялэ,
- ул. Чишмелелор,
- ул. Константина Стере,
- ул. Грибова,
- ул. Иоанна Водэ,
- ул. Ливезилор,
- ул. митрополита Петру Мовилэ,
- ул. Редюлуй,
- ул. Вероники Микле,
- ул. Владимира Маяковского,
- переулок Владимира Маяковского,
- ул. Штефана чел Маре (частично).