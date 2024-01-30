В Татарстане на капремонт школ и детсадов направят 836 миллионов рублей

В Татарстане на капитальный ремонт школ и детсадов направят 836 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского и федерального бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В Казани отремонтируют школы № 49, 130, лицей-интернат № 2, русско-татарскую СОШ № 57, два здания средней школы № 8. Также эти работы проведут в образовательном учреждении поселка Новый Тукаевского района и в Уруссинской средней общеобразовательной школе № 3 в Ютазинском районе.
Кроме того, подрядчику предстоит провести ремонт детского сада общеразвивающего вида № 10 «Ромашка» в Кукморе. Эти работы необходимо выполнить до 1 декабря 2024 года.
Напомним, в 2024 году в Татарстане на ремонт дорог направят 54 миллиарда рублей.