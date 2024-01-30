Дятлова поручила увеличить бюджет дорожного фонда Калининграда

В Калининграде планируют увеличить дорожный фонд, чтобы подлатать городские магистрали. Поручение дала глава городской администрации Елена Дятлова во время оперативного совещания во вторник, 30 января.
«Подготовить программу, что необходимо сделать, чтобы в весенний период мы восстановили дорожную сеть города. Мы будем смотреть, как можно будет обеспечить эти работы», — сказала Дятлова.
Сити-менеджер поручила в течение трёх недель подготовить план работ.
В 2024 году на содержание дорог в Калининграде выделили 375 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен провести ремонт дорожного покрытия, убрать ямы, заменить бордюры, ограждения, знаки, а также обеспечить обслуживание канализационных люков, благоустроить тротуары и выполнить другие необходимые работы. Контракт действует до конца года.