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Массовые отключения воды в Кишиневе во вторник, 30 января: Публикуем адреса тех, кому не повезло

О плановых отключениях на 30 января предупреждает поставщик.

Массовые отключения воды в столице: список адресов. О плановых отключениях на 30 января предупреждает поставщик.

Так, с 13:00 до 17:00 возможны перебои с водоснабжением по адресам:

  • бул. Дачия, 1, ½, ⅓, ¼.

С 09:00 до 20:00 отключения запланированы по улицам:

  • ул. И. Буздуган, 2a, 1, 3, 5, 7, 9.
  • ул. Кодрилор, 8/5, 8/6, 10/5, 10/6, 12, 12/1.

Кроме того, с 09:00 до 20:00 воды не будет по адресу:

  • ул. Четатя Албэ, 5.

Поставщик приносит извинения и просит потребителей запастись водой на время перебоев.

ЖКХ