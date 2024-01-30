Дольщики проблемного недостроя Красноярска получили ключи от квартир

Участники долевого строительства, пострадавшие от недобросовестного застройщика, получили ключи от квартир ул. 1-я Хабаровская, 7.
Теперь 218 человек поселятся в 135 студий, двух— и трёхкомнатные квартиры с чистовой отделкой.
17-этажный дом достроили под контролем регионального фонда защиты прав дольщиков.
— Купила квартиру в этом доме в 2013 году. Возведение дома тогда так и не началось. Уверенность в том, что его достроят, появилась после того, как за достройку принялся региональный фонд, — поделилась Татьяна Медведева.
Отметим, что в 2019 году был принят федеральный закон о защите прав дольщиков. Было решено восстановить права дольщиков 68 объектов региона. За этот период более 5 200 жителей получили выплаты возмещения. Также принято решение достроить 13 проблемных домов.