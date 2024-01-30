Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму

Таких условий у нас не было, чтобы столько влаги за короткий период времени выпало. Мы провели мониторинг на почвах, где с осени вносили разные нормы удобрений, и оказалось, что там, где вносили 90, 180, 270 практически не отличается от контроля, где не вносили. То есть практически весь азот промылся в нижележащие слои. Кроме того, в этом году всходы мы наблюдали поздно — в конце ноября, потому что длительная засуха была. И на сегодняшний день 75%, по данным минсельхоза, находятся в фазе 2−3 листа.