Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму

Как посевы перенесли обильные осадки, которые обрушились на полуостров в последние месяцы, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.
По ее словам, озимые хорошо приспособлены к «погодным качелям», но из-за огромного количества осадков — за два месяца в Крыму выпало больше полугодовой нормы — почвы промылись «до глубоких горизонтов», лишив растения основного питания — азотных удобрений.
Таких условий у нас не было, чтобы столько влаги за короткий период времени выпало. Мы провели мониторинг на почвах, где с осени вносили разные нормы удобрений, и оказалось, что там, где вносили 90, 180, 270 практически не отличается от контроля, где не вносили. То есть практически весь азот промылся в нижележащие слои. Кроме того, в этом году всходы мы наблюдали поздно — в конце ноября, потому что длительная засуха была. И на сегодняшний день 75%, по данным минсельхоза, находятся в фазе 2−3 листа.
По ее словам, сейчас аграрии ждут подходящей погоды для того, чтобы внести удобрения и восполнить утраченное.
«Сейчас, заходя в поле в сапогах, просто проваливаешься по колено. Конечно, никакая техника в поле войти не сможет. Поэтому у нас оттягиваются эти работы. Надо будет в конце февраля ловить вот такие дни, как сегодня, с утренними заморозками, заходить и разбрасывать аммиачную селитру, чтобы стимулировать кущение растений и дать им возможность питания в начальный период роста», — сказала эксперт.
В прошлом году крымские селекционеры вывели новые сорта озимых ячменя и пшеницы, их уже внесли в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Эти зерновые отличаются высокой адаптивностью и урожайностью в условиях крымского полуострова и уже в текущем году их предложат производителям.