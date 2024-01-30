C мая правобережная Молдова может возобновить поставки газа от «Газпрома» — Чебан

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Правобережная Молдова уже с мая может закупать газ у «Газпрома», об этом в телеэфире заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Все будет зависеть от того, у кого будем покупать газ в мае, потому что контракт с “Энергокомом” истекает 30 апреля. С мая, скорее всего, мы возобновим, если, конечно, все факторы, которые будут указывать на это, в том числе по цене, возобновим поставки от “Газпрома”, согласно нашего контракта, который подписан в 2021 году».
По словам Чебана, необходимые объемы энергоносителя правый берег может покрыть за счет высвобождения части объемов «Тираспольтрансгаза». Этого объема, отметил он, должно хватить правобережной Молдове до осени, так как правый берег потребляет порядка 1−1,2 миллиона кубометров газа в сутки, в то время как Левобережье — от 4 до 4,2 миллиона кубометров из общего объема в 5,7 миллиона.
«Далее уже нужно будет работать в рамках закона. Что это означает? Так как в стране уже не действует режим ЧП, это означает, что АО “Молдовагаз” должно закупать природный газ на базе тендера и у поставщиков, которые могут предоставить те объемы, которые мы просим, и по цене, которая будет самой низкой. Я говорю, в основном, о четвертом квартале», — уточнил глава АО «Молдовагаз».
Если же закупок от «Газпрома» не будет, газ нужно искать на рынке уже в мае, подчеркнул Чебан.