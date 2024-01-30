C мая правобережная Молдова может возобновить поставки газа от «Газпрома» — Чебан

«Далее уже нужно будет работать в рамках закона. Что это означает? Так как в стране уже не действует режим ЧП, это означает, что АО “Молдовагаз” должно закупать природный газ на базе тендера и у поставщиков, которые могут предоставить те объемы, которые мы просим, и по цене, которая будет самой низкой. Я говорю, в основном, о четвертом квартале», — уточнил глава АО «Молдовагаз».