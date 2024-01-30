МИНСК, 30 янв — Sputnik. С 28 мая «Белавиа» возобновляет прямые рейсы Минск-Мурманск, которые будут выполняться раз в неделю по вторникам, сообщили в пресс-службе аваикомпании.
Расписание рейсов будет выглядеть следующим образом: Вылет из Минска — 10:00, прибытие в Мурманск — 12:45. Вылет из Мурманска — 13:45, прибытие в Минск — 16:25.
«А еще с конца мая по июль в Мурманске наступает полярный день! В это время можно застать волшебство: красно-желтые закаты и рассветы, долгие сумерки и яркое солнце, не заходящее за горизонт», — напомнили в авиакомпании.
Ранее возобновление авиасообщения российского региона и белорусской столицы анонсировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, самолеты будут курсировать между городами с 28 мая по 17 сентября.
Авиакомпания уже летала по данному маршруту в прошлом году, но потом маршрут был отменен.