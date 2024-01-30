«Казахстанский квартал» начнут строить в Минске в 2025

По ее словам, государственный застройщик УКС «Запад» в формате мапидовской модели будет строить «Казахстанский квартал» на участке корпусов завода «Сантехдеталь». Специалист отметила, что, как предполагается, жилье в названном квартале будет предоставляться для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Она уточнила, что, вероятнее всего, это будет происходить по направлениям районных администраций.