Трамвай в Солнечный собираются запустить в феврале

Похоже, в Солнечный микрорайон скоро тоже можно будет ездить на трамвае, как и в Академический теперь. В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили, что в феврале 2024 года ожидается запуск трамвайного движения в микрорайон. Точная дата еще не известна. Не озвучивается официально и какой именно городской маршрут возьмет на себя обслуживание трамвайной линии.