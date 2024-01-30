Трамвай в Солнечный собираются запустить в феврале

Похоже, в Солнечный микрорайон скоро тоже можно будет ездить на трамвае, как и в Академический теперь. В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили, что в феврале 2024 года ожидается запуск трамвайного движения в микрорайон. Точная дата еще не известна. Не озвучивается официально и какой именно городской маршрут возьмет на себя обслуживание трамвайной линии.
Отметим, что первые трамваи без пассажиров в Солнечный уже запускали в ноябре прошлого года. Это была техническая обкатка линии.
Добавим, что в Академический район трамвайное движение было запущено 23 декабря 2023 года. Его обслуживанием занялся маршрут № 1, который ради этого убрали с ВИЗа.