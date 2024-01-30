Квартиры в несуществующем ЖК продавали в Алматы

Стоит отметить, что на прошлой неделе акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки — список состоит из 45 жилых комплексов. По информации ведомства, реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.