Руководство Чкаловской ЦРБ сменилось после жалоб медиков

В Чкаловской ЦРБ новый руководитель. — и.о. главного врача назначена Наталья Гребенщикова, которая ранее работала здесь заместителем главврача, начальником медслужбы. Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова представила ее коллективу в новой должности.
Смена руководства произошла после жалоб медиков больницы. Проведенная проверка показала, что часть жалоб была обоснованной.
«Все подтвержденные недоработки свидетельствуют в первую очередь о некорректной организационной работе в медучреждении, — сообщили в пресс-службе правительства региона. — В связи с этим было принято решение о смене исполняющего обязанности главного врача Чкаловской ЦРБ».
Также учреждена должность старшего фельдшера отделения скорой помощи — ее займет Сергей Ткачук.
Ранее сообщалось, что администрация ЦРБ создала непрофильную нагрузку на бригады скорой медицинской помощи.