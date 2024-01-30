Руководство Чкаловской ЦРБ сменилось после жалоб медиков

«Все подтвержденные недоработки свидетельствуют в первую очередь о некорректной организационной работе в медучреждении, — сообщили в пресс-службе правительства региона. — В связи с этим было принято решение о смене исполняющего обязанности главного врача Чкаловской ЦРБ».