Разрешение на строительство котлована на площади Революции для метро Красноярска получено

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в Москве встретился с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным.
Они обсудили достижение регионом показателей федеральных проектов.
Марат Шакирзянович позитивно оценил работу края по вводу жилья и ремонту дорог.
— Отмечу, что объём жилищного строительства в прошлом году у нас увеличился на 17%, — пишет в своём Telegram-канале Михаил Котюков.
Кроме этого, они обсудили вопросы строительства метротрамвая.
— Получено разрешение на строительство монтажного котлована на площади Революции. Начинаем работу на этом объекте, — отметил губернатор.