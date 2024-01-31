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Разрешение на строительство котлована на площади Революции для метро Красноярска получено

Начинается работа на этом объекте.
Источник: Соцсети

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в Москве встретился с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным.

Они обсудили достижение регионом показателей федеральных проектов.

Марат Шакирзянович позитивно оценил работу края по вводу жилья и ремонту дорог.

— Отмечу, что объём жилищного строительства в прошлом году у нас увеличился на 17%, — пишет в своём Telegram-канале Михаил Котюков.

Кроме этого, они обсудили вопросы строительства метротрамвая.

— Получено разрешение на строительство монтажного котлована на площади Революции. Начинаем работу на этом объекте, — отметил губернатор.

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