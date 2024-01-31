Что будет с иномарками? Владивостокская таможня кардинально меняет правила

Такие темпы обусловлены ростом ввоза автомобилей. Несмотря на санкции, в 2023 году таможенники оформили 226 тысяч автомобилей, ввезенных для личного пользования, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Рост заметен даже на фоне санкций, которые с третьего квартала заметно повлияли на импорт иномарок.