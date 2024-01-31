Что будет с иномарками? Владивостокская таможня кардинально меняет правила

С 1 февраля таможенные посты Владивостока будут оформлять автомобили без выходных по 12 часов в день, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ФТС России.
Такие темпы обусловлены ростом ввоза автомобилей. Несмотря на санкции, в 2023 году таможенники оформили 226 тысяч автомобилей, ввезенных для личного пользования, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Рост заметен даже на фоне санкций, которые с третьего квартала заметно повлияли на импорт иномарок.
Обеспечит почти беспрерывную работу отделов таможенного оформления пополнение. В штат пришли еще 24 сотрудника, что и позволило выйти на семидневный график.
Напомним, недавно «Комсомольская правда» публиковала разговор с начальником Дальневосточного таможенного управления Юрием Ладыгиным. Спикер прокомментировал динамику ввоза авто и назвал количество уголовных дел, заведенных таможней.