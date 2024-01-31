Как выбирать жилье в Алматы и правда ли, что старые дома безопаснее новых

Требования к строительству зданий в сейсмических районах постоянно повышаются. Но, к сожалению, не все строители ответственные. И, собственно, еще на это проектировщики иной раз закладывают запас: на то, что могут привезти некачественную арматуру, могут плохо провибрировать и связать ее. В идеале дома должны строиться так, как написано в проекте. Технадзор и экспертиза должны быть неподкупными. На деле коррупционная составляющая в постсоветских странах очень высокая. И с технадзором у нас беда.