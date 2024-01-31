В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии января-2024.
Аналитики сервиса SuperJob изучили 170 тысяч вакансий в крупнейших городах России. Самым высокооплачиваемым специалистом в регионе стал врач-отолоринголог, такому медику работодатель готов платить от 100 до 160 тысяч рублей.
Также в топ самых высокооплачиваемых профессий вошли директор гипермаркета с зарплатой от131 до 134,7 тысячи рублей, менеджер по работе с клиентами — 120 тысяч рублей, менеджер по продажам — от 112 тысяч рублей.
Среди наиболее доходных отраслей специалисты отметили промышленное производство, строительство, транспорт и логистику, а также информационные технологии.