Коэффициент интенсивности застройки снизили в Красноярске

— Ограничение необходимо, чтобы сдерживать точечную застройку и не ухудшать ситуацию с дефицитом социалки, скверов и инфраструктуры в микрорайонах. Прежние решения сохраняются для площадок КРТ. Появление соцучреждений, городских объектов прописывается в соглашениях с инвестором. Нужно дать возможность реализовать данные планы в условиях ограниченной территории и повысить инвестиционную привлекательность проектов, — сказал мэр Красноярска Владислав Логинов.