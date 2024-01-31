Коэффициент интенсивности застройки снизили в Красноярске

В Красноярске снизили коэффициент интенсивности застройки территорий, где предусмотрена многоквартирная многоэтажная жилая застройка с 1,7 до 1,3. Решение принято на сессии городского Совета депутатов.
Это позволит уменьшить нагрузку на соцобъекты и сделает новые микрорайоны просторнее и комфортнее.
Отметим, что для территорий комплексного развития коэффициент останется прежним.
— Ограничение необходимо, чтобы сдерживать точечную застройку и не ухудшать ситуацию с дефицитом социалки, скверов и инфраструктуры в микрорайонах. Прежние решения сохраняются для площадок КРТ. Появление соцучреждений, городских объектов прописывается в соглашениях с инвестором. Нужно дать возможность реализовать данные планы в условиях ограниченной территории и повысить инвестиционную привлекательность проектов, — сказал мэр Красноярска Владислав Логинов.