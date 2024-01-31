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Госдолг Свердловской области снизился до 108 млрд рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января, УралПолит.Ru. К началу 2024 года госдолг региона снизился до 108 млрд 104 млн рублей. Это следует из документа, опубликованного на сайте Минфина России. В декабре 2023 года показатель находился на уровне 113,2 млрд рублей.
Русский рубль
Источник: Reuters

Долг Свердловской области по бюджетным кредитам составил 71 млрд 367 млн рублей. По сравнению с декабрем сумма выросла. А вот долг по государственным облигациям наоборот снизился до 36 млрд 736 млн рублей. По госгарантиям и иным долговым обязательствам у Среднего Урала задолженностей нет.

Регион лидирует среди субъектов Уральского Федерального округа по объему госдолга. Второе место по этому показателю занимает Челябинская область, но сумма долга там в два раза ниже — 52 млрд 690 млн рублей. Самый низкий госдолг у Тюменской области — 8 млрд 428 млн рублей.

Внешний долг России к ВВП во втором квартале прошлого года впервые опустился ниже 15%, напоминает телеканал 360. Таким образом показатель на конец июня составлял 343,4 млрд долларов или около 29,9 трлн рублей.

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