Госдолг Свердловской области снизился до 108 млрд рублей

Долг Свердловской области по бюджетным кредитам составил 71 млрд 367 млн рублей. По сравнению с декабрем сумма выросла. А вот долг по государственным облигациям наоборот снизился до 36 млрд 736 млн рублей. По госгарантиям и иным долговым обязательствам у Среднего Урала задолженностей нет.
Регион лидирует среди субъектов Уральского Федерального округа по объему госдолга. Второе место по этому показателю занимает Челябинская область, но сумма долга там в два раза ниже — 52 млрд 690 млн рублей. Самый низкий госдолг у Тюменской области — 8 млрд 428 млн рублей.
Внешний долг России к ВВП во втором квартале прошлого года впервые опустился ниже 15%, напоминает телеканал 360. Таким образом показатель на конец июня составлял 343,4 млрд долларов или около 29,9 трлн рублей.