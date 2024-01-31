Госдолг Свердловской области снизился до 108 млрд рублей

Долг Свердловской области по бюджетным кредитам составил 71 млрд 367 млн рублей. По сравнению с декабрем сумма выросла. А вот долг по государственным облигациям наоборот снизился до 36 млрд 736 млн рублей. По госгарантиям и иным долговым обязательствам у Среднего Урала задолженностей нет.