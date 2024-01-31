Бюджетникам Челябинска подняли зарплаты

Так, оклад главы Челябинска теперь составит 32 884 рубля, к нему прилагается денежное вознаграждение в 138 622 рубля. Оклад председателя Челябинской городской думы — 29 340 рублей, денежное вознаграждение — 132 653 рубля. Уточняется, что к этим суммам применяется поправочный коэффициент в размере 1,98. Оклад преподавателя составит 18 480 рублей, директора школы — до 63 120 тысяч рублей.