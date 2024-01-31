Сергей Марков, который до октября 2023 года был главой Новокуйбышевска, стал директором ООО «Оргэнергомонтаж». Компания зарегистрирована в городе и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Об этом сообщается в базе данных «СПАРК-Интерфакс».
Сергей Марков возглавил фирму 16 декабря 2023 года. Также экс-градоначальник с 16 января 2024 года стал руководителем ООО «Торговый дом “Строитель”».
Она тоже зарегистрирована в Новокуйбышевске и специализируется на строительстве. Бенефициаром ООО «Оргэнергомонтаж» и ООО «Торговый дом “Строитель”» выступает Майя Маркова, которая, по информации из открытых источников, является супругой бывшего градоначальника.
Наталья Николаева.