Обувь, изделия из кожи и меха, текстиль и электротехника из Узбекистана будут продаваться в российском «Ашане»

Перспективы размещения товаров, созданных в Узбекистане, обсудили председатель ассоциации «Узчармсаноат» Фахриддин Бобоев и директор департамента Auchan Retail Russia французской корпорации Auchan Пьер Карделли.
«Продукция, производимая в Узбекистане, становится все более конкурентоспособной и по цене, и по качеству», — отметил руководитель департамента «Ашан», и предложил разместить произведенные в нашей стране товары в более чем 230 торговых центрах «Ашан» на территории РФ.
Стороны также обсудили возможности образовательной программы в сфере коммерции и создания сорсинговой компании в нашей стране.
Отмечается, что сотрудничество с корпорацией Auchan позволит размещать продукцию, произведенную в Узбекистане, не только в торговых точках, расположенных в России, но также в Азии и Европе.
Напомним, что сотрудничество производителей из Узбекистана и «Ашан» стартовало почти пять лет назад: 1 мая 2019 года Узбекистан начал пробные поставки плодоовощной продукции крупнейшей российской торговой сети.