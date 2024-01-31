Обувь, изделия из кожи и меха, текстиль и электротехника из Узбекистана будут продаваться в российском «Ашане»

«Продукция, производимая в Узбекистане, становится все более конкурентоспособной и по цене, и по качеству», — отметил руководитель департамента «Ашан», и предложил разместить произведенные в нашей стране товары в более чем 230 торговых центрах «Ашан» на территории РФ.