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Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава фонда госимущества страны Виталий Коваль.
Источник: РИА "Новости"

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов — ред.) уже поступили в государственный бюджет», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Коваля в соцсети Facebook*.

По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске.

Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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