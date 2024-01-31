Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов — ред.) уже поступили в государственный бюджет», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Коваля в соцсети Facebook*.
По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.
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