Кто-то станет беднее: Объём финансовой помощи Молдове от МВФ будет сокращаться

«Знаю, что ожидается визит в Молдову делегации МВФ, чтобы подвести баланс режима освоения макрофондов, утвержденных за последние 2 года на 5 лет. Знаю, что есть намерение уменьшить объем помощи. Конечно, этот объем будет уменьшен из-за снижения цен на газ в сравнении с прошлым годом. Если посмотреть на последнюю статистику, то цена на газ не настолько снизилась, насколько должна была», — отметил Ульяновски.