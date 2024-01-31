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Кто-то станет беднее: Объём финансовой помощи Молдове от МВФ будет сокращаться

Рано или поздно кредиторы скажут, что не могут бесконечно помогать и нужно самим работать.
Источник: Комсомольская правда

МВФ может снизить объем помощи для Молдовы, считает экс-глава МИДЕИ Тудор Ульяновски.

Он отметил, что объем внешнего финансирования для Молдовы 2024−2025 уже меньше и будет ниже, чем был в 2023, сообщает Sputnik Молдова.

«Знаю, что ожидается визит в Молдову делегации МВФ, чтобы подвести баланс режима освоения макрофондов, утвержденных за последние 2 года на 5 лет. Знаю, что есть намерение уменьшить объем помощи. Конечно, этот объем будет уменьшен из-за снижения цен на газ в сравнении с прошлым годом. Если посмотреть на последнюю статистику, то цена на газ не настолько снизилась, насколько должна была», — отметил Ульяновски.

Он отметил, что рано или поздно кредиторы скажут, что не могут бесконечно помогать и нужно самим работать, поэтому молдавской власти необходимо приложить усилия для развития страны.

экономика
МВФ