По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, щит пройдет 1,5 км до площади Свободы, где строится еще одна станция.
«Там продолжают выносить инженерные коммуникации и уже начали готовить приемные котлованы. В дальнейшем планируется запуск еще двух щитов», — отметил губернатор. По его словам, после запуска двух новых станций в Нагорной части Нижнего Новгорода должен вырасти интерес нижегородцев к метро как к виду общественного транспорта. Увеличение пассажиропотока должно сделать метрополитен более эффективным с финансовой точки зрения.
Как писал «Ъ-Приволжье», строительство двух станций в нагорной части Нижнего Новгорода является продолжением Автозаводской линии нижегородского метро. Проект реализует компания «Моспроект-3», его стоимость — 35,5 млрд руб. К 2026 году должны открыться Станции на площади Сенной и на площади Свободы должны открыться к 2026 году. Также «Моспроект-3» реализует проект по продлению Сормовско-Мещерской линии метро, стоимость работ составит 19,4 млрд руб.
Андрей Репин.
Началось строительство тоннелей на будущей станции нижегородского метро «Сенная»
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, щит пройдет 1,5 км до площади Свободы, где строится еще одна станция.