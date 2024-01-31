В Новосибирске суд постановил снести скандальный долгострой на Урицкого, 19

Эпопея с возведением многоэтажки на улице Урицкого тянется уже два десятилетия. Строительство объекта остановилось еще в 2013-ом году, когда высотка «уперлась» в балкон соседнего дома на 14-ом этаже.
Позже застройщика через суд обязали демонтировать три верхних этажа, а также сократить площадь расположения МКД периметру стен. То есть привести строение в соответствие с проектом, который был изначально согласован с городскими властями. Впрочем, этого до сих пор не произошло. Компания ООО «Научно-исследовательский, проектно-технологический и производственный центр “Сибстройреконструкция”, которая осваивала площадку, нынче пребывает в состоянии банкротства. Еще в 2018 году она была признана несостоятельной.
Именно в рамках банкротного дела был заявлен иск о сносе скандальной постройки. Разбирательство завершилось 30 января 2024 года, о его итогах «Прецеденту» рассказал новосибирский общественник Евгений Митрофанов.
— Изначально, истец, интересы которой я представлял, она проживает в соседнем доме. И так получилось, что вот эта «незавершенка», которая построена с нарушениями, поскольку им (застройщику) выдали одно разрешение на строительство, а потом они получили еще второе, и его признали незаконным. Поэтому у них «лишних» три этажа там возникло, то и есть и вширь и вверх это здание оказалось существенно больше, чем предусмотрено документами. И человеком, которому фактически эта постройка уперлась в балкон, был подан иск о ее сносе. Но суд постановил, что в течение 4 месяцев после вступления решения в законную силу привести здание в соответствии с параметрами по первому разрешению на строительство. Либо снести это здание полностью, — проинформировал Евгений Митрофанов.
Чтобы привести дом в нормативное состояние застройщику необходимо уменьшить этажность, а также изменить конфигурацию стен. Общественник полагает, что он не будет предпринимать усилий в этом направлении. Зато решение, которое еще не вступило в законную силу, ответчик может обжаловать в Седьмом арбитражном апелляционном суде.