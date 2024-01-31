В Новосибирске суд постановил снести скандальный долгострой на Урицкого, 19

— Изначально, истец, интересы которой я представлял, она проживает в соседнем доме. И так получилось, что вот эта «незавершенка», которая построена с нарушениями, поскольку им (застройщику) выдали одно разрешение на строительство, а потом они получили еще второе, и его признали незаконным. Поэтому у них «лишних» три этажа там возникло, то и есть и вширь и вверх это здание оказалось существенно больше, чем предусмотрено документами. И человеком, которому фактически эта постройка уперлась в балкон, был подан иск о ее сносе. Но суд постановил, что в течение 4 месяцев после вступления решения в законную силу привести здание в соответствии с параметрами по первому разрешению на строительство. Либо снести это здание полностью, — проинформировал Евгений Митрофанов.