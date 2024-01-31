Старые кварталы планируют расселять в Дзержинске в 2024 году. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
Так, в ближайшее время будет снесен аварийный дом на улице Студенческая, 27. Также к расселению и сносу готовят маневренный фонд и пункт временного размещения на улицах Матросова, 14а и Октябрьская, 51.
Также в этому году будет расселен квартал, расположенный в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой. Данный участок застроен домами 60 лет и старше. Жителям домов выделят новое жилье, затем квартал снесут. На его месте появится новый.
«Дзержинску нужны новые жилые микрорайоны с социальной инфраструктурой», — отметил мэр.