Строительство домов по КРТ начнется в Нижнем Новгороде через два года

В 2023 году пописано три договора КРТ: первый — в границах улиц Чонгарская, Менделеева и Правды, второй — в границах улиц Дружбы, Снежная и Энтузиастов, третий — в районе Больших Оврагов. В течение года инвестор должен разработать проект планировки территории. По первым двум площадкам расселение и подготовка проектов уже начались.