Строительство домов по КРТ начнется в Нижнем Новгороде через два года

Строительство домов по программам комплексного развития территорий (КРТ) в Нижнем Новгороде планируется начать через два года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин в эфире телеканала «Волга».
По словам, главная задача инвестора — договориться о расселении с жителями. В рамках КРТ жильцы могут получить равноценную и равнозначную по рыночной стоимости квартиру.
В 2023 году пописано три договора КРТ: первый — в границах улиц Чонгарская, Менделеева и Правды, второй — в границах улиц Дружбы, Снежная и Энтузиастов, третий — в районе Больших Оврагов. В течение года инвестор должен разработать проект планировки территории. По первым двум площадкам расселение и подготовка проектов уже начались.
В 2024 году под комплексное развитие территории в Нижнем Новгороде выставят на торги семь участков.