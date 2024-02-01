В Сибири завершаются испытания электробусов из Беларуси

Само соглашение с коллегами из Беларуси было подписано администрацией Красноярска в мае прошлого года с компанией «Белрус» — дилером холдинга «Белкомунмаш». Согласно документу к нынешней зиме холдинг должен был поставить 11 электробусов собственного производства в далекую Сибирь. Приобретение нового вида транспорта стало возможным для краевого центра благодаря его участию в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На эти цели из федерального и краевого бюджетов было выделено около полумиллиарда рублей.