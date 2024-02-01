В Сибири завершаются испытания электробусов из Беларуси

Само соглашение с коллегами из Беларуси было подписано администрацией Красноярска в мае прошлого года с компанией «Белрус» — дилером холдинга «Белкомунмаш». Согласно документу к нынешней зиме холдинг должен был поставить 11 электробусов собственного производства в далекую Сибирь. Приобретение нового вида транспорта стало возможным для краевого центра благодаря его участию в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На эти цели из федерального и краевого бюджетов было выделено около полумиллиарда рублей.
К приезду долгожданных гостей, которые должны разгрузить мегаполис от вредных автобусных выхлопов, красноярцы подготовились хорошо: в местном депо оборудовали бокс, который будет обеспечивать стоянку электробусов, а также специальные площадки под зарядные станции. Сами станции, конечно, тоже были куплены и готовы к работе.
— Производители из Беларуси сейчас здесь, вместе с нами. Они будут обеспечивать сопровождение и формировать опыт по функционированию электробусов в условиях морозов. Это при необходимости позволит сформулировать предложения, которые улучшат технику, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Сейчас электробусы ездят по троллейбусным маршрутам. Ведь случись что с машиной, пассажиры не будут мерзнуть и легко смогут пересесть на другой вид транспорта. Но тестировщики уже говорят, что проверку сибирской непогодой белорусская техника выдержала на «пять».
Надо сказать, что и красноярцам новый транспорт полюбился. Что неудивительно. Вместительность электробусов — 85 человек, автономный ход — до 50 километров. Они оснащены системой ГЛОНАСС, светодиодными табло, системами видеонаблюдения и климат-контроля, спутниковой навигацией, Wi-Fi и USB-разъемами, оборудованы для перевоза маломобильных пассажиров. Специальные системы позволяют контролировать более 300 параметров электробуса в онлайн-режиме и передавать данные диспетчеру. Еще одно отличие — система управления подвеской, которая позволяет поднимать электробус для преодоления сложных участков дороги.
Планируется, что испытания закончатся к середине февраля. После удачного завершения тестов электробусам определят отдельный маршрут, связывающий два микрорайона в разных концах города. Кстати, по мере необходимости заменять ими планируется как троллейбусы, так и автобусы. А вообще в планах городских властей закупить в Беларуси еще 600 подобных единиц техники до 2028 года, когда Красноярск будет праздновать 400-летие.