Первые троллейбусы для Владивостока уже собирают на Вологодском предприятии

Всего до конца года в краевую столицу планируется поставить 16 единиц современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Первая машина, согласно контракту, должна прийти до 1 апреля, следующая партия — в июне, третья — в ноябре.

«Таким образом, во Владивостоке будет полностью обновлен весь троллейбусный парк, — отметил глава города. — Закупить транспорт позволил специальный казначейский кредит, выделенный Приморью из федерального бюджета».

Машины будут низкопольными, оборудованы системами ГЛОНАСС, отопления и кондиционирования, мониторинга пассажиропотока, видеонаблюдения, откидной аппарелью и площадкой для детских и инвалидных колясок. Для информирования пассажиров должны быть установлены автоинформаторы, табло с бегущей строкой. Все троллейбусы должны иметь по три двери.