Проезды ко всем населенным пунктам обеспечены в Приморье

«Ведется постоянный мониторинг состояния дорог, возникающие проблемы оперативно решаются. Специалисты работают слаженно, чтобы поддерживать оптимальные условия для движения всех транспортных средств. На ближайшие часы осадков в виде снега в крае не предвидится», — рассказали в ведомстве.