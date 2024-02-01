Проезды ко всем населенным пунктам обеспечены в Приморье

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, службы дежурят на перевалах и опасных участках. Специалисты АО «Примавтодор» и муниципального предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» занимаются патрулированием и очисткой от снега проезжих частей, обрабатывают дороги противогололедными материалами.
«Ведется постоянный мониторинг состояния дорог, возникающие проблемы оперативно решаются. Специалисты работают слаженно, чтобы поддерживать оптимальные условия для движения всех транспортных средств. На ближайшие часы осадков в виде снега в крае не предвидится», — рассказали в ведомстве.
Отмен рейсов автобусов и пригородных поездов на межмуниципальных маршрутах Приморья нет. Техническое состояние всех посадочных площадок края позволяет принимать воздушные суда.